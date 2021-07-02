Türkiye'yi sarsan Elmalı davasındaki çocukların babası konuştu: "Bu sapkınlar tutuklanmalı, çocuklarımız bize geri verilmeli"





ÖZ BABADAN AÇIKLAMALAR

Olayın ardından taraflar açıklama yaparken, baba Gürhan G., avukatın isteğiyle şimdiye kadar sesiz kaldığını ancak mevcut durumun ardından açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.



Gürhan G., "Bu süreç bizim için inanılmaz yıpratıcı geçti. Çocuklarımızla alakalı biran önce adalete konuşmayı beklerken, hala adaletin tecelli etmemesi hem çocuklarımı, hem beni, hem annemi aşırı yıprattı. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Merve A.'nın kendisinden sonra 4 evlilik yaptığım ve şiddet iddiaları kesinlikle doğru değil, kabul etmiyorum. Merve A. dahil toplamda 3 evlilik yaptım. 4 yıldır evliyim. Çocukların ileriki yaşlarda etkilenmemesi için, kendisiyle ayrılığımızı gizli tuttuk. Ben sık sık çocuklarımın yanına gittim. İstismar olayında annem ve avukatım tamamen olaydan emin olduktan sonra savcılığa gittiklerinden sonra haberim oldu. Şu anda beklentim biran önce bu pedofili, sapkın insanların tutuklanması, çocuklarımızın da bize geri verilmesi. Pandemi döneminde kötü bir maddi süreç geçirdim. Şu an çalışıyorum. Tekrar kazancımı sağlamaya başladım. Ekonomik gücüme tekrar kavuştum. Bu olaylar hızlı bir şekilde çözüme kavuştuktan sonra, Balıkesir'e annemin yanına taşınacağım. İşimi orada kurup, ailemle birlikte yaşayacağım. Avukatımın talebiyle medyada uzak durduk. Çünkü çocuklarımızın ifşa olmaması, onların geleceğini koruyabilmek adına kendisi de haklıydı. Zaten kendileri bu sapkın insanlardan dolayı travmatik bir olay yaşadılar. Şu anda ağır depresyondalar. Bir de biz buna katkı sağlamamak için uzak durduk. Hep adaleti bekledik, adaletin vereceği cezayı bekledik" dedi.