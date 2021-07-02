Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi: İş yerlerine su bastı

Edirne'de aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı.

Fırtına nedeniyle bazı çatılar uçtu, elektrik kabloları koptu, bazı ağaçlar devrildi.







Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçların kaportaları da zarar gördü.

Yağışın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.



SELE KAPILAN 1 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Camii Sokak üzerinde yolda yürüyen bir kişi sele kapıldı.

Sel sularıyla sürüklene kişi bir apartmanın doğalgaz borusuna tutunup bir süre bu halde kaldı.

Daha sonra ellerini bırakan ve sel sularıyla sürüklenen kişi, gören vatandaşlar tarafından kurtarılarak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Baygın halde olan kişi, tedavi altına alındı.