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    • Yaşam
    • 02.07.2021 23:58
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    • 02.07.2021 23:59
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    Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi: İş yerlerine su bastı

    Edirne'de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerine de su bastı.

    AA
    DHA
    Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

    Edirne'de aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı.

    Fırtına nedeniyle bazı çatılar uçtu, elektrik kabloları koptu, bazı ağaçlar devrildi.



    Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçların kaportaları da zarar gördü.

    Yağışın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

    SELE KAPILAN 1 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI
    Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Camii Sokak üzerinde yolda yürüyen bir kişi sele kapıldı.

    Sel sularıyla sürüklene kişi bir apartmanın doğalgaz borusuna tutunup bir süre bu halde kaldı.

    Daha sonra ellerini bırakan ve sel sularıyla sürüklenen kişi, gören vatandaşlar tarafından kurtarılarak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

    Baygın halde olan kişi, tedavi altına alındı.

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    Haberler Yaşam Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi: İş yerlerine su bastı