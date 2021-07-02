Son dakika: Beykoz'da engelli vatandaşları darbeden şüpheli tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli Oğuzhan A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Oğuzhan A, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada itirazı kabul eden Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Oğuzhan A. ifadesinde, kendisinin engellilere yardım eden birisi olduğunu savunarak, "Ben sarhoş olduğum için tam olayı anlayamadım ve anlatamadım. Kendimi ifade de edemedim. Ancak görüntüyü izlediğimde kendimden utandım. Ben böyle bir insan değilim. Çok pişmanım. Bu olay sahte alkol içmemden kaynaklandı. Sopa ile Hasan Polat'a vurdum. Sopa değimiz şey ise Polat'ın bastonudur. Küfür edip etmediğimi hatırlamıyorum. Benim yaptığım kavgayı başkası yapsa, ben müdahil olur ayırırdım" ifadelerini kullandı.