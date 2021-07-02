E-5’te can pazarı! Otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan otomobilin parçaları da temizleme ekipleri tarafından toplandı. Hurda yığınına dönen otomobil, çekici ile kaldırıldı. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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