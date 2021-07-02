E-5’te can pazarı! Otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza 02.00 sıralarında E-5 Karayolu Zeytinburnu Ambarlar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Eray Umut Arslan idaresindeki 34 CPJ 965 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, Mustafa Demir idaresindeki 34 EAN 700 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler, bulunduğu yerde sıkışarak ağır yaralanan Eray Umut Arslan'ı çıkararak ambulansa aldı.