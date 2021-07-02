28 Şubat mağduru Zeliha İbaoğlu okulunu bitirdi

Konya'da yaşayan Zeliha İbaoğlu, 1995'te İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 28 Şubat tartışmalarının yaşandığı dönemde, üniversiteye gidemeden Mevlüt İbaoğlu ile evlendi. Elmas Nur ve Burak isimlerini verdiği iki çocuğu dünyaya geldi. Bu kez de çocuklarıyla üniversiteye gitme hayali kurmaya başladı. Çocuklarıyla birlikte ders çalışıp test çözen Zeliha İbaoğlu, 4 yıl önce SÜ İslami İlimler Fakültesi'ni kazandı.
Mezuniyetini eşi ve çocuklarıyla birlikte kutlayan İbaoğlu, "Çok şükür okulumu bitirdim. Şimdi yüksek lisans yapmak istiyorum" dedi.
ÜMIT ERKAN DEMİRCAN
Mezuniyetini eşi ve çocuklarıyla birlikte kutlayan İbaoğlu, "Çok şükür okulumu bitirdim. Şimdi yüksek lisans yapmak istiyorum" dedi.
ÜMIT ERKAN DEMİRCAN