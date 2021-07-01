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    • Yaşam
    • 02.07.2021 00:44
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    • 02.07.2021 01:05
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    Pikniğe giden akrabalar arasında silahkavga çıktı: Dayı öldü, yeğen yaralı

    Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, akraba iki aile arasında husumetten dolayı piknikte çıkan silahkavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberin detayları...

    AA
    DHA
    Akraba kavgası: Dayı öldü, yeğen yaralı

    Olay, saat 18.00 sıralarında Kızılcahamam Çeştepe Mahallesi Mera Çayı mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye gelen akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı Y.O., yeğeni H.G.'yi tabanca ile yaraladı. H.G.'nin kardeşi E.G de dayısı Y.O.'ya tabanca ile ateş etti.

    Olayda yaralanan dayı ve yeğeni, aileleri tarafından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Y.O., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeğeni H.G.'nin ise tedavisi devam ediyor.

    Olayın ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi bahçesine gelen taraflar arasında gerginlik yaşandı, polis ve jandarma ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
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        Haberler Yaşam Pikniğe giden akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: Dayı öldü, yeğen yaralı