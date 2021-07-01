Sakarya'da köpekler dehşete düşüren olayı açığa çıkardı! Çöp poşeti içine konulup gömülen 2 ceset...

"KEDİ ÖLÜSÜ SANMIŞTIK"

Cesetler bulunmadan önce de bölgeden kötü kokuların geldiğini ifade eden Serbes, "Ben arkadaşımla da yürüyüş yapıyordum çok pis bir koku geliyordu. Buralarda kediler vardı ve onların öldüğünü, bu sebeple de kötü kokunun geldiğini düşündük. Aklımıza hiç böyle bir olay olacağı gelmedi. Zaten cesetleri iki tane çöp poşetinin içerisin de bulduklarını söylediler" sözlerine ekledi.

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