Sakarya'da köpekler dehşete düşüren olayı açığa çıkardı! Çöp poşeti içine konulup gömülen 2 ceset...

Sakarya'da tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Öldürülüp çöp poşetleriyle gömülen iki ceset köpekler sayesinde ortaya çıktı.
KÖPEKLER KESİK BİR AYAK BULDU
Olay, Sapanca ilçesinin Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Edilen bilgiye göre, arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes, durumu polis ekiplerine bildirdi.
1'İ KADIN 1'İ ERKEK 2 CESET
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sabah saatlerinde alanın ortasında çöp poşetine konulan 1'i kadın, 1'i erkek olmak üzere 2 kişinin cesedini buldu.
Kesici bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edilen cesetler, incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken cesetlerin bulunmasında büyük rol oynayan köpeklerin sahibi Serbes ise o anları anlattı.
"KAPININ ÖNÜNE KEMİK BIRAKTILAR"
Köpeklerinin bahçeye insana ait kemikle geldiğini belirten Zeynep Serbes, durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ve olay yeri inceleme ekiplerinin geldikten sonra parçalanmış halde 2 cesedin bulunduğunu dile getirdi.