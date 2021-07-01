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    • Yaşam
    • 01.07.2021 20:07
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    • 01.07.2021 20:10
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    Van'da zehir tacirlerine operasyon! 68 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada 68 kilo 700 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Zehir tacirlerinin zulası patladı!

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir otomobilde narkotik köpeği 'Thor' ile arama yapıldı.

    68 KİLO 700 GRAM LİKİT METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
    Yapılan detaylı aramada; yakıt deposuna zulalanmış olarak daralı ağırlığı 68 kilo 700 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.E. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Van'da zehir tacirlerine operasyon! 68 kilo metamfetamin ele geçirildi