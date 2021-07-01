Süper Loto 1 Temmuz çekiliş sonuçları! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları çıkan numaralar!

Süper Loto çekiliş sonuçları 1 Temmuz Perşembe! Şans oyunu severlerin sonucunu merakla beklediği Süper Loto sonuçları 1 Temmuz akşamı açıklanıyor. Büyük ikramiyenin 40 milyon TL'yi geçtiği şans oyununda heyecan dorukta. Haberimizden; Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları ekranına ulaşabilirsiniz.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?
Çekilişler canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından izlenebiliyor.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 TEMMUZ!
Süper Loto 1 Temmuz çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Çekiliş saati ise 21:30 olarak belirlendi.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.