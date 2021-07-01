Falçatayla boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi: Sevgiye ihtiyacım var

Esra Oymak ise, "Evliliğimiz 3 yıldır iyi gitmiyordu. Sürekli şiddete maruz kalıyordum. Çalışmıyordu da. 2 yıl önce evi terk ettiğimde Gaziantep'e gittim. Abim ve ailem tekrardan evime gönderdi. Olay günü de boşanmak istediğimi söyleyince beni tehdit etti. Bu olay yaşandı. 3 gün önce de bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem ben aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Göndermesin. Cezası neyse alsın istiyorum" diye konuştu.

SANIK MİKAİL REDDETTİ: ESRA BOĞAZINI KENDİSİ KESTİ

Mikail Oymak ise hakkında söylenenleri reddetti. Oymak, "Ablasının dediğini kabul etmiyorum. Biz de olduğu gün ben eşimle tartışmadım. Böyle bir şey yok. Ben bıçaklamadım. Kayınvalidemin görmesi de mümkün değil" diye konuştu.

"CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM"