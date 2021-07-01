Falçatayla boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi: Sevgiye ihtiyacım var

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mikail O, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur 3 çocuk annesi Esra Oymak ve yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu
Tanık olarak ifade veren Esra O'nun annesi Cemile Ateş olay günü kızının evine yaklaştığında sesler duyduğunu belirterek, "Kızım, 'Anne beni kurtar' diye bağırdı. Damadım, kızımın boynunu kesmeye çalışıyordu. Ben de sakince 'Oğlum bırak' dedim. O esnada kızı bıraktı. Kızımı pencereden çıkardım. Kızımı kendim kurtardım. Kızımı gözümün önünde bıçakladı." dedi.
"ÜÇ GÜN ÖNCE BANA CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ"
Esra Oymak da eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia etti.
Olay günü boşanmak istediğini söyleyince de tehdit ettiğini anlatan Esra Oymak, "Üç gün önce bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem ben aldattıysam neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor, göndermesin. Cezası neyse alsın istiyorum" diye konuştu.
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