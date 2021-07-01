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    • 01.07.2021 21:16
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    Falçatayla boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi: Sevgiye ihtiyacım var

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Esra Oymak'ın çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını kestiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada eşinin yazdığı aşk mektuplarını gösteren Esra Oymak, "Bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Cezası neyse alsın istiyorum" diye tepki gösterdi. Haberin detayları...

    AA
    DHA
    Boğazını falçatayla kestiği eşine aşk mektupları...

    Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mikail O, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur 3 çocuk annesi Esra Oymak ve yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu

    Tanık olarak ifade veren Esra O'nun annesi Cemile Ateş olay günü kızının evine yaklaştığında sesler duyduğunu belirterek, "Kızım, 'Anne beni kurtar' diye bağırdı. Damadım, kızımın boynunu kesmeye çalışıyordu. Ben de sakince 'Oğlum bırak' dedim. O esnada kızı bıraktı. Kızımı pencereden çıkardım. Kızımı kendim kurtardım. Kızımı gözümün önünde bıçakladı." dedi.

    "ÜÇ GÜN ÖNCE BANA CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ"

    Esra Oymak da eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia etti.

    Olay günü boşanmak istediğini söyleyince de tehdit ettiğini anlatan Esra Oymak, "Üç gün önce bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem ben aldattıysam neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor, göndermesin. Cezası neyse alsın istiyorum" diye konuştu.

    KARDEŞİM 2 YIL ÖNCE EVİ TERK ETTİ, AİLE BASKISIYLA GERİ DÖNDÜ

        Duruşmada, Esra Oymak'ın ablası Hatice Tan ve olaya tanıklık eden annesi Cemile Ateş (65) ile Deniz Oymak (13) dinlendi. Abla Hatice Tan (31), "Sürekli kardeşimle görüşme halindeydim. Eniştem Esra'ya sürekli şiddet uyguluyordu. Ayrılmak istiyordu fakat şiddeti kanıtlayamıyordu. Sık sık onlara gidiyordum. Olay yaşanmadan 5 gün önce de onlardaydım. Hatta onlarda kaldım. Yanımda tartıştılar. Esra sürekli, Mikail'e iş bul diyordu. Tartışma konusu buydu. Paraları kalmamıştı hatta ben yardım ettim. Tartışma nedeniyle Esra, gece uyuyamadığı için uyku hapı verdim. Esra, Mikail'i aldatmadı, öyle bir şey bilmiyorum. Olay günü tartışmanın nedeni kesinlikle çalışmadığı ve para mevzusuydu. Yaşanan olayı da annemden öğrendim. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Esra, istememesine rağmen kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 3 yıldır evlilikleri sallantıdaydı. 2 yıl önce Esra bırakıp, Gaziantep'e gitti. Abim Esra'yı tekrar evine gönderdi. Esra çevre ve aile baskısı sebebiyle evine döndü" dedi.

        (ANNE) CEMİLE: KIZIMI KENDİM KURTARDIM

        Esra Oymak'ın annesi Cemile Ateş (65) de "Kızım beni aradı, anne 'Mikail yine işe gitmiyor. Boşanmak istiyorum' dedi. Onlara giderken sokağın başında ses duydum. Kızımın olduğunu anladım. Kızım 'Anne, beni kurtar' diyordu. Gittiğimde kızımın boynunda 2 bıçak yarası vardı. Kızımın boynunu kesmeye çalışıyordu. Ben de sakince, 'Oğlum bırak' dedim. O esnada bıraktı. Kızımı pencereden çıkardım. Kızımı kendim kurtardım. Kızımı gözümün önünde bıçakladı" diye konuştu.

        "CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUBU GÖNDERDİ"

        Esra Oymak ise, "Evliliğimiz 3 yıldır iyi gitmiyordu. Sürekli şiddete maruz kalıyordum. Çalışmıyordu da. 2 yıl önce evi terk ettiğimde Gaziantep'e gittim. Abim ve ailem tekrardan evime gönderdi. Olay günü de boşanmak istediğimi söyleyince beni tehdit etti. Bu olay yaşandı. 3 gün önce de bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem ben aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Göndermesin. Cezası neyse alsın istiyorum" diye konuştu.

        SANIK MİKAİL REDDETTİ: ESRA BOĞAZINI KENDİSİ KESTİ

        Mikail Oymak ise hakkında söylenenleri reddetti. Oymak, "Ablasının dediğini kabul etmiyorum. Biz de olduğu gün ben eşimle tartışmadım. Böyle bir şey yok. Ben bıçaklamadım. Kayınvalidemin görmesi de mümkün değil" diye konuştu.

        "CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM"

            Mahkeme telefon görüşme kayıtlarının incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. Adliye çıkışı açıklama yapan Esra Oymak, "Adalete güveniyorum. İnşallah yaptığını çekecektir. Bana gönderdiği mektuptan dengesiz olduğunu anlıyorum. Bana hem zarar verdi hem de şimdi aşk mektupları gönderiyor. Mektuplardan da psikolojinin iyi olmadığı belli oluyor. Korkuyorum tabi ki. Çıkınca bana, çocuklarıma ve aileme zarar verir diye korkuyorum. Cezasını çeksin istiyorum. Aldatmayı, boşanmayı hazmedemediği için ortaya attı. Boşanmak istediğimde de 'Ben ayrılmam, seni öldürürüm diyerek tehditler savurdu'" diye konuştu.

            Sanık Mikail Oymak ise iddiaları reddederek, eşini bıçaklamadığını ileri sürdü.

            Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

            OLAY

            Geçen yıl 20 Kasım'da Saruhanlı ilçesinde yaşayan Mikail Oymak'ın, tartıştığı eşi Esra Oymak'ın boğazını 3 çocuğunun önünde falçatayla kestiği iddia edilmişti. Yaralanan kadın olay yerine gelen anne ve babası tarafından kurtarılmış, kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde boğazına dikiş atılmıştı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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            Boğazını falçatayla kestiği eşine aşk mektupları...
            Haberler Yaşam Falçatayla boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi: Sevgiye ihtiyacım var