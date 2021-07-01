Avcılar'da pazar kurulacak sokakta unutulan otomobil taşınarak tezgah için yer açıldı

Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve yan sokaklarında her hafta olduğu gibi semt pazarını açmaya gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede park halinde iki otomobil olduğunu gördü.
Otomobillerden birinin sahibi kısa sürede bulunurken, Ordu plakalı otomobilin sahibi tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Polis ve zabıtadan umduklarını bulamadıklarını öne süren esnaf el birliği yaparak otomobili yolun ortasına çektikten sonra pazar yeri için belediyeye para ödedikleri caddede tezgahlarını açtı.