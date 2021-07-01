Hırsızlık 15 saniye yakalanmaları 3 dakika sürdü! Yer: İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun unuttuğu çantanın içinde 6 bin lira olan cüzdanı, 15 saniyede çalan iki kişi, 3 dakika 42 saniye içinde polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ve hırsızların yakalanmaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay geçen Cuma günü, İstanbul Havalimanı servis katında saat 12.15 sıralarında gerçekleşti. Havalimanının dört bir yanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri anbean izleyen polisler, yaptıkları kontroller sırasında, otobüs peronlarının yanındaki bankta siyah renkli bir çantanın unutulduğunu gördü.