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    • Yaşam
    • 01.07.2021 10:14
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    • 01.07.2021 10:14
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    SON DAKİKA! İstanbul'da tekel bayisine pompalı saldırı

    Geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa'da bulunan bir tekel bayisine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    İstanbul'da tekel bayisine pompalı saldırı

    Gaziosmanpaşa'da iki kişinin, otomobille önüne geldikleri tekel bayisine pompalı tüfekle düzenledikleri saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin, saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

    Olay, 21 Haziran Pazartesi günü gece saatlerinde Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Sokağa geldikleri otomobilde bir süre bekleyen iki şüpheli, ardından tekel bayisine doğru yürüdü. Şüphelilerden biri, koltuk altında sakladığı pompalı tüfekle tekel bayisine doğru birkaç el ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra koşarak, uzaklaştı. Fişeklerin hedefi olan tekel bayisinin kepenkleri zarar gördü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    OLAY ANLARI KAMERADA
    Saldırı anları tekel bayi ve çevresinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokağa gelen şüphelilerin otomobilde bir süre bekledikleri, ardından inerek yürüdükleri, şüphelilerden birinin pompalı tüfekle ateş açtığı, ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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