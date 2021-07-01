SON DAKİKA: Elif Çakal'ın sır ölümüyle ilgili flaş gelişme: 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu.
Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.
OLAY
Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüştü.