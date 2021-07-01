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    • 01.07.2021 09:47
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    SON DAKİKA: Elif Çakal'ın sır ölümüyle ilgili flaş gelişme: 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Son dakika haberine göre, İstanbul Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yanındaki 4 arkadaşı için yakalama kararı çıktı.

    DHA
    Elif Çakal'ın sır ölümüyle ilgili flaş karar

    Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

    4 ARKADAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI




    Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu.

    Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

    OLAY
    Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüştü.

        Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Elif Çakal'ın sır ölümüyle ilgili flaş gelişme: 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı