SON DAKİKA: Elif Çakal'ın sır ölümüyle ilgili flaş gelişme: 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

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