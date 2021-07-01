Dehşete düşüren olay! Babası canlı gömülen doktor dedektif gibi iz sürdü! DNA örnekleri gerçeği ortaya çıkardı

Aydın'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Rifat Özcan'ın canlı canlı gömülerek öldürülmesinin ardından 1 kişi tutuklandı. Durumdan şüphelenerek iz süren Özcan'ın kızı Hatice Özkayran cinayetin seyrini değiştirecek delillere ulaştı.
Cinayette birden fazla kişinin bulunduğunu düşündüklerini belirten Özcan'ın doktor kızı Hatice Özkayran, cinayet mahallindeki kanlı peçetede 1'i kadın 2 kişiye ait kan izleriile ilgili DNA örneğinin hastanede değiştirildiği yönünde delile ulaştı.
Bereketli Mahallesi'nde oturan evli, 2 çocuk babası çiftçi Rifat Özcan, geçen 20 Ekim'de evine dönmedi. Bunun üzerine oğlu Aydın Özcan (48), yakınları ve mahalleli ile çevreyi aradı ancak babasını bulamadı. Rifat Özcan'ın 09 RF 574 plakalı motosikleti, asker arkadaşı olan ve arazi sınırı nedeniyle husumetli olduğu Kazım Tekeli'ye ait Çubuklu mevkiinde mısır tarlasında bulundu. Ayrıca tarlada normalin dışında bir tümsek fark edildi. Şüphelenen Aydın Özcan, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma tümsek olan bölgeyi kazdığında, başında darbe izi bulunan Rifat Özcan'ın cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemede bir küreğe el konuldu. Özcan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin bulunduğu tarlanın sahibi Kazım Tekeli ile Rifat Özcan'ın tarla anlaşmazlığı nedeniyle 3 yıldan bu yana husumetli oldukları belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Tekeli, tutuklandı.
OTOPSİDE CANLI GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan otopside Rifat Özcan'ın canlı olarak gömüldüğü ve saatlerce toprak altında kaldığı, ciğerlerinde biriken topraktan anlaşıldı. Tutuklanan Kazım Tekeli hakkında 'canavarca hisle öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda Tekeli, 'müebbet' hapis cezası aldı.
Ancak Rifat Özcan'ın 2 çocuk annesi olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. kızı Hatice Özkayran ile evli ve 2 çocuk babası oğlu veteriner Aydın Özcan, karardan memnun kalmayıp, avukatları Cem Demirtaş aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Avukat Demirtaş, cinayette birden fazla kişinin yer aldığını, dava sürecinde güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS kayıtlarının yeterince incelenmediğini belirterek davanın tekrar görülmesini istedi. Ancak İstinaf Mahkemesi, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Avukat Demirtaş, kararı Yargıtay'a götürdü. Dosya Yargıtay 1. Dairesi tarafından incelemeye alındı.