Dehşete düşüren olay! Babası canlı gömülen doktor dedektif gibi iz sürdü! DNA örnekleri gerçeği ortaya çıkardı

Jandarma tümsek olan bölgeyi kazdığında, başında darbe izi bulunan Rifat Özcan'ın cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemede bir küreğe el konuldu. Özcan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin bulunduğu tarlanın sahibi Kazım Tekeli ile Rifat Özcan'ın tarla anlaşmazlığı nedeniyle 3 yıldan bu yana husumetli oldukları belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Tekeli, tutuklandı.

OTOPSİDE CANLI GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan otopside Rifat Özcan'ın canlı olarak gömüldüğü ve saatlerce toprak altında kaldığı, ciğerlerinde biriken topraktan anlaşıldı. Tutuklanan Kazım Tekeli hakkında 'canavarca hisle öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda Tekeli, 'müebbet' hapis cezası aldı.

Ancak Rifat Özcan'ın 2 çocuk annesi olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. kızı Hatice Özkayran ile evli ve 2 çocuk babası oğlu veteriner Aydın Özcan, karardan memnun kalmayıp, avukatları Cem Demirtaş aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Avukat Demirtaş, cinayette birden fazla kişinin yer aldığını, dava sürecinde güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS kayıtlarının yeterince incelenmediğini belirterek davanın tekrar görülmesini istedi. Ancak İstinaf Mahkemesi, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Avukat Demirtaş, kararı Yargıtay'a götürdü. Dosya Yargıtay 1. Dairesi tarafından incelemeye alındı.