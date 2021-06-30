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    • Yaşam
    • 30.06.2021 19:33
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    • 30.06.2021 19:35
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    Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami çıkışı tabancayla vurarak öldüren 80 yaşındaki şüpheli yakalandı!

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişi cami çıkışında tabancayla vurularak öldürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y'yi (80) suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

    AA
    Cami çıkışı vurdular!

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişinin cami çıkışında tabancayla vurularak öldürüldü.

    Serintepe Mahallesi'ndeki Serintepe Yayla Camisi'nden çıkan Fahrettin Y, tabancalı bir kişinin saldırısına uğradı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine cami avlusuna gelen ekipler, Fahrettin Y'nin karnından vurulduğunu tespit etti. Fahrettin Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

    Bölgeye sevk edilen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik önlemi alarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

    ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Çalışma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y'yi (80) suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

    Bu arada, caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bastonlu bir kişinin camiye girişi, belindeki tabancaya elini atması görüldü.

        Bir başka kamera açısından ise Fahrettin Y'nin camiden çıkarken merdivenlerde durduğu, karnından vurulduğu halde camiye doğru hareket etmesi ve yere yığılması yer aldı.

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