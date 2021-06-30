SON DAKİKA: Kahvehaneciler 1 Temmuz'daki normalleşme öncesinde okey taşlarını tek tek temizliyor

Bir başka işletmeci Metin Tunalı, "Çok heyecanlıyız. Heyecan olmaz olur mu? Kaç aydır kapalıyız. Oyunlarımızı temizledik. Dezenfektan kullandık. Herkes gönlü rahat gelsin. Masa sayısını da azalttık. İnşallah daha iyi olacak her şey." dedi.