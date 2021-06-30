SON DAKİKA: Kahvehaneciler 1 Temmuz'daki normalleşme öncesinde okey taşlarını tek tek temizliyor

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.
Genelgeye göre kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek. Kısıtlamaların kalkmasına bir gün kala Gaziosmanpaşa'daki işletmeciler hazırlıklarına başladı. Oyun araç gereçlerini tek tek dezenfektanla temizleyen kahvehane sahipleri heyecanlı olduklarını belirtti.
"BENDEN ÇOK MÜŞTERİLER HEYECANLI"
10 yıldır kahvehane işleten Hayati Ünal, "Benden çok müşteriler heyecanlı. Kısmetse yarın hepsini bekliyoruz. İyi oldu bu karar çok sevindik. Müşterilerimizi özlemiştik.