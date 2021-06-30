Bartın'da 820 rakımlı dağdan kaya parçası koptu! Kayadibi köyünde yaşayanlar deprem sandı

Merkeze bağlı 250 nüfuslu Kayadibi köyü Kalaycı Mahallesi'nde önceki akşam büyük bir gürültü duyuldu. Köylülerde paniğe olan sese, mahallenin üst tarafında bulunan 820 rakımlı Kel Tepe'nin zirvesinden kopan kaya parçasının neden olduğu belirlendi.
Sabah saatlerinde bölgeye giden köylüler, sık ağaçlar sayesinde yaklaşık 300 metre kadar yuvarlanan kayanın küçük parçalara ayrıldığını gördü. Ses, civar köylerde de duyuldu.
"ÇOK KORKTUK, ŞAŞKINIZ"
Büyük bir gürültü olduğunu söyleyen Halil İnan (67), "Evde otururken, büyük bir gürültü duyduk.