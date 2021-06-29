Ülkesinde yanlış tedavi uygulanan Ermina Gracanin Türkiye'de sağlığına kavuştu (Yaşam haberleri)

Bosna-Hersek'te karın bölgesinde çıkan yaralar için "Kangren" denilen Ermina Gracanin (44), tedavisi sonuç vermeyince Türkiye'ye geldi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan'a muayene olan kadına, rahim kanseri teşhisi kondu. Yapılan tedaviler sonuç verdi. Sağlığına kavuşan iki çocuk annesi Gracanin, "Kendi ülkemde karın bölgemde oluşan yaranın kangren olduğunu söylediler. Türkiye'de hemen hastalığımın teşhisi konuldu. Ne söylesem az kalır" dedi.
AYAĞINIZA SAĞLIK!
Bingöl Kiğı Bilice köyünün Beyrut mezrasında yaşayan İmam P. (62) rahatsızlanınca yakınları sağlık görevlilerini aradı. Ekipler, mezraya ambulansla ulaşamayınca yürüyerek adrese gitti. İlk müdahalesi yapılan İmam P.'yi hastaneye götürmeye karar veren sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Evden çıkarılan İmam P., eşek sırtında yaklaşık 1 saat süren yolculukla ambulans helikoptere ulaştırıldı. İmam P., tedavisi için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
EN AĞIR YÜK
Adana'da oturan Semar ve Firaz Halluf çifti, 1 aylık bebekleri Hatice'yi yanlarına alıp yattı. Sese uyanan anne, karyoladan düşen kızının yerde hareketsiz yattığını görünce eşini uyandırdı. Eve gelen görevliler, Hatice'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözüyaşlı baba, bebeğinin cansız bedenini Adli Tıp'a kucağında taşıması yürekleri dağladı.