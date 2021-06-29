Ülkesinde yanlış tedavi uygulanan Ermina Gracanin Türkiye'de sağlığına kavuştu (Yaşam haberleri)

KAMERAYI KIRDI

Trabzon'un Tonya İlçesi Sazalan Yaylası'ndaki alabalık tesisine bir yıl aradan sonra yeniden gelen ayı, bu kez kapıyı kıramayınca pencereden girdi. Güvenlik kamerasını kıran ayı, yiyecek arayıp ortalığı dağıttı. Tesisin sahibi Cemil Arslan, "Aynı ayı, yine misafirimiz oldu. Kamufle olmak için önce kamerayı kırdı, sonra gereğini yaptı. Sevimli bir hayvan; inanın her zaman gelmesini isterim. Yalnız kapıyı kırmadan gelse yiyeceğini veririm. Balık da getiririm ona, sorun değil" dedi.