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    Ülkesinde yanlış tedavi uygulanan Ermina Gracanin Türkiye'de sağlığına kavuştu (Yaşam haberleri)

    Bosna-Hersek'te karın bölgesinde çıkan yaralar için "Kangren" denilen Ermina Gracanin (44), tedavisi sonuç vermeyince Türkiye'ye geldi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan'a muayene olan kadına, rahim kanseri teşhisi kondu. Yapılan tedaviler sonuç verdi.

    Türkiye'de şifa buldu

    Bosna-Hersek'te karın bölgesinde çıkan yaralar için "Kangren" denilen Ermina Gracanin (44), tedavisi sonuç vermeyince Türkiye'ye geldi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlan'a muayene olan kadına, rahim kanseri teşhisi kondu. Yapılan tedaviler sonuç verdi. Sağlığına kavuşan iki çocuk annesi Gracanin, "Kendi ülkemde karın bölgemde oluşan yaranın kangren olduğunu söylediler. Türkiye'de hemen hastalığımın teşhisi konuldu. Ne söylesem az kalır" dedi.

    AYAĞINIZA SAĞLIK!
    Bingöl     Kiğı Bilice köyünün Beyrut mezrasında yaşayan İmam P. (62) rahatsızlanınca yakınları sağlık görevlilerini aradı. Ekipler, mezraya ambulansla ulaşamayınca yürüyerek adrese gitti. İlk müdahalesi yapılan İmam P.'yi hastaneye götürmeye karar veren sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Evden çıkarılan İmam P., eşek sırtında yaklaşık 1 saat süren yolculukla ambulans helikoptere ulaştırıldı. İmam P., tedavisi için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    EN AĞIR YÜK
    Adana'da     oturan Semar ve Firaz Halluf çifti, 1 aylık bebekleri Hatice'yi yanlarına alıp yattı. Sese uyanan anne, karyoladan düşen kızının yerde hareketsiz yattığını görünce eşini uyandırdı. Eve gelen görevliler, Hatice'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözüyaşlı baba, bebeğinin cansız bedenini Adli Tıp'a kucağında taşıması yürekleri dağladı.

        HOCAM NE YAPTIN
        İstanbul'da         Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut (46), emekli İngilizce öğretmeni Özcan A'nın (58) tacizine uğradığını iddia etti. Şikayet dilekçesinde "Muğla'dan randevu alarak hastaneye geldi. Elinde bir çiçekle buruşturulmuş bir kâğıda adresini yazıp bıraktı. Giderken de 'sizin için 9 saattlik yoldan geldim. Lütfen kabul edin' dedi. Şüphelinin sosyal medya hesabında ismimi ve fotoğraflarımın paylaşıldığını gördüm. Şiddet ve cinsellik içeren mesajları var" dedi. Soruşturmayı tamamyan savcı, Özcan A.'ya 'Cinsel Taciz' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

        1 YIL ÖNCE PLANLADIM
        Tekirdağ         Çorlu'da üvey annesi Z.O.'yu (56), İngiliz anahtarı ile başına vurup 2 yerinden bıçaklayarak öldüren E.N.O. (13) adlı kız çocuğu tutuklandı. Üvey annesinden nefret ettiğini söyleyen E.N.O., "Bu cinayeti bir yıldır planlıyordum. Üvey annemi öldürdükten sonra insan öldürmenin çok zor olduğunu anladım" dedi.

        SAHTEKARLIĞA 4 YIL
        Ehliyet         sınavından bir türlü geçemeyen Veysi S. çareyi kendisinden tam 13 yaş küçük arkadaşı Zafer S.'yi sınava sokmakta buldu. Çare diye umduğu başına bela olarak döndü. Görevlilerin radarına yakalanan ve sınav salonunda başlayıp mahkeme salonunda son bulan sahtecilikle ilgili savcılık, "Veysi yazılı sınavda başarılı olamayacağından yerine sınava girmesi için Zafer'le anlaştı" dedi. İkisinin de 4'er yıla kadar hapsini istedi.

            174.5 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 174 milyon 570 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 462'şer lira, 3 bilenler 113'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

            2 TALİHLİYE 329'AR BİN
            10 bilen 2 kişi, 329 bin 241'er lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 949'ar lira, 8 bilenler 277'şer lira, 7 bilenler 54'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.

            ÇOK DUYGUSAL
            Antalya'da             Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik, evi terk etti. Kardeşi Mehmet Altıngeyik, atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Ablasına çağrı yaptı. Ortaya çıkan ve programa telefonla bağlanan Altıngeyik "Ailem beni sevmiyor. Kimse o kavgada arkamda durmadı. Erkek kardeşim 'İyi olmuş' dedi. Ben de duygulandım, gurur yaptım ve evden çıkıp gittim" diye konuştu.

                KAMERAYI KIRDI
                Trabzon'un                 Tonya İlçesi Sazalan Yaylası'ndaki alabalık tesisine bir yıl aradan sonra yeniden gelen ayı, bu kez kapıyı kıramayınca pencereden girdi. Güvenlik kamerasını kıran ayı, yiyecek arayıp ortalığı dağıttı. Tesisin sahibi Cemil Arslan, "Aynı ayı, yine misafirimiz oldu. Kamufle olmak için önce kamerayı kırdı, sonra gereğini yaptı. Sevimli bir hayvan; inanın her zaman gelmesini isterim. Yalnız kapıyı kırmadan gelse yiyeceğini veririm. Balık da getiririm ona, sorun değil" dedi.

                ŞÜPHELİ ÖLÜM
                İstanbul Bahçelievler'de Hülya Karabul (39), 6. kattan iki apartman arasında bulunan boşluğa çakıldı. Kurtarılamadı. İki çocuk annesi Karabul'un bugün tatile gitmeye hazırlandığı anlaşıldı. Gece yarısı neden çatıya çıktığı ise bilinmiyor.
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                Haberler Yaşam Ülkesinde yanlış tedavi uygulanan Ermina Gracanin Türkiye'de sağlığına kavuştu (Yaşam haberleri)