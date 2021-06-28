Antalya'da arkadaş kavgası! Göğsüne sapladığı makasla öldürdü...

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ürey'in kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ürey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.