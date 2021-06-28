Antalya'da arkadaş kavgası! Göğsüne sapladığı makasla öldürdü...

Antalya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını göğsüne sapladığı makasla öldürdü.
Galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Ürey, müstakil bir evde arkadaşı Ömer D. (42) ile tartışmaya başladı.
MAKASI GÖĞSÜNE SAPLADI
Sokağa taşan tartışmada Ömer D, elindeki makası Üzeyir Ürey'in göğsüne sapladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ürey'in kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ürey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası delil torbasına aldı.
Ürey'in sokak içindeki otomobili üzerinde de ekipler çalışma yaptı.