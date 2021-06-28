Ankara'da atık dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Ankara'da İvedik Sanayi Bölgesinde bulunan atık dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren atık dönüşüm tesisinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Tesisteki atık kağıt ve plastik türü maddelerin alev alması sonucu çıkan yangın hızla yayıldı.
GÖKYÜZÜ DUMANLARA TESLİM OLDU
Özellikle plastik türü maddelerin yanması nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Dumanları fark eden çevrekiler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevlerin zaman zaman parlama yapması nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, yangının çevredeki tesislere sıçramama için yoğun çaba sarferildi.