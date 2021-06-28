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    • Yaşam
    • 28.06.2021 23:02
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    • 28.06.2021 23:06
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    Ankara'da atık dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

    Son dakika haberleri... Ankara'da İvedik Sanayi Bölgesinde bulunan atık dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İçerisinde atık plastik ve kağıt gibi malzemelerin bulunduğu tesiste hızla büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

    DHA
    Ankara'da korkutan yangın

    Ankara'da İvedik Sanayi Bölgesinde bulunan atık dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

    Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren atık dönüşüm tesisinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Tesisteki atık kağıt ve plastik türü maddelerin alev alması sonucu çıkan yangın hızla yayıldı.

    GÖKYÜZÜ DUMANLARA TESLİM OLDU
    Özellikle plastik türü maddelerin yanması nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Dumanları fark eden çevrekiler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Alevlerin zaman zaman parlama yapması nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, yangının çevredeki tesislere sıçramama için yoğun çaba sarferildi.

        İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
        Ölen ya da yaralının olmadığı yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.

        İtfaiye görevlisine olay yerinde bekleyen sağlık ekibi tarafından ambulansta müdahale yapıldı. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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