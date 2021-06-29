Türkiye 'Elmalı Davası'nı konuşuyor! HSK vicdanları sızlatan karara ilişkin inceleme başlattı

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi. Gül, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerine yer verdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlıın açıklamasında her iki çocuğun da psiklojik destek aldığı belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" denildi.