Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.06.2021 11:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 11:25
    ABONE OL

    Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2021 küçükbaş-büyükbaş (koç, dana, koyun) kurbanlık fiyatları

    Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı gelecek ay İslam alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz'a, Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz'da denk geliyor. Dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 küçükbaş-büyükbaş (koç, dana, koyun) kurbanlık fiyatları

    Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

    20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bayramda küçükbaş ya da büyükbaş bir kurbanlık alacak olanlar fiyatları öğrenmek istiyor. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2021 küçükbaş-büyükbaş (koç, dana, koyun) kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları;

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. İstanbul Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.

    Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.

    Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.

        Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde ziraat mühendisi olarak çalışan Ramazan Gürses, "Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı yaklaşık 1 ay öncesinden hizmete girdik. 600 adet büyükbaş ve 300 adet küçük baş hayvanımız satıldı. Kurbanlarını erken alan vatandaşlarımız bayramın ilk gününe burada kestirebilmelerine olanak oluyor. Kesim dahil 600 kilo civarında büyükbaş hayvanlarımız 24 bin TL civarında satılıyor. Bu sene geçen seneye oranla maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kurban fiyatlarında bir miktar artış bulunuyor. Küçükbaş hayvanlarda kesim dahil bin 800 TL den başlayıp 4 bin 500 TL fiyatına kadar çıkabiliyor" dedi.

        "FİYATLAR GEÇEN SENEYE ORANLA PAHALI"

        Kurban fiyatlarının geçen seneye oranla arttığını belirten Doğan Taşdemir, " Geçen seneye oranla fiyatların biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Genelde hep buradan alışveriş yapıyoruz 7 hisse ile büyükbaş kurban almak istiyoruz. Güvendiğiniz yerden almak her zaman daha güzel. Fiyatlar geçen seneye oranla pahalı" diye sözlerini tamamladı.

        KIZILAY KURBAN VEKALET FİYATLARI

        Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyası ile yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirledi. Vekâleti alınacak kurban hisseleriyle milyonların sofralarını bereketlendirmeyi hedefleyen Kızılay, Kurban bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında yaşatacak.

            "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi ve yurt dışı bin 50 TL olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 Dolar veya 105 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dünya bunu konuşuyor! İlk kez ateşledi kıyamet koptu!
            Haberler Yaşam Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2021 küçükbaş-büyükbaş (koç, dana, koyun) kurbanlık fiyatları