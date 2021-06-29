20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bayramda küçükbaş ya da büyükbaş bir kurbanlık alacak olanlar fiyatları öğrenmek istiyor. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2021 küçükbaş-büyükbaş (koç, dana, koyun) kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları;
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik başladı. İstanbul Kemerburgaz'da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlandı. Kurban bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı.
Kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kurbanlıkların bulunduğun alanın sürekli temizlenerek korona virüs tedbirlerine önem verildiği görüldü.
Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da bin 800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.