20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bayramda küçükbaş ya da büyükbaş bir kurbanlık alacak olanlar fiyatları öğrenmek istiyor. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2021 küçükbaş-büyükbaş (koç, dana, koyun) kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları;