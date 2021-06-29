Son dakika: Kadıköy'de 4 katlı bina alevler içinde kaldı! 1 ölü

Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlerle baş etmeye çalışırken, bir taraftan da üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu, yangını kontrol altına aldı. Bu sırada merdivenle üst katlara ulaşan itfaiye, vatandaşların güvenliğinden emin oluncaya kadar bir süre bekledi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra vatandaşlar, apartmanın merdivenlerinden kontrollü bir şekilde indirildi.