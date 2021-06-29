SON DAKİKA: TikTok fenomeni Destina Masal Güler öldürüldü

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Jandarmaya teslim olan Kemal Çalık, saldırıdan bilgisi olmadığını iddia ederek kendisini şöyle savundu: "Halil Mert ve 4 arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler.