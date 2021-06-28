Bursa'da komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı darbelerlme kahlar içerisinde yere yığılan Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.