Bursa'da komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi.
KOMŞUSUNU SU DÖKEREK ISLATTI
Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan K., karşı komşusu Kenan Ateş'in ailesine, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı.
BIÇAK ALARAK SOKAĞA ÇIKTI
Bunun üzerine Ateş, ile Canan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa çıkan Canan K., komşusu Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evine sığındı.