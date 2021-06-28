Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.06.2021 06:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 06:44
    ABONE OL

    Bursa'da komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Bursa'da Kenan Ateş (48), sokakta gürültü yaptıkları gerekçesiyle ailesinin üzerine su atan komşusu Canan K. (48) ile tartıştı. İki komşunun kavgasında Ateş, bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

    AJANSLAR
    Komşuların gürültü kavgası ölümle bitti

    Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi.



    KOMŞUSUNU SU DÖKEREK ISLATTI


    Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan K., karşı komşusu Kenan Ateş'in ailesine, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı.



    BIÇAK ALARAK SOKAĞA ÇIKTI
    Bunun üzerine Ateş, ile Canan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa çıkan Canan K., komşusu Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evine sığındı.


        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
        Aldığı darbelerlme kahlar içerisinde yere yığılan Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Canan K.'yı gözaltına aldı. soruşturma sürdürülüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Diyanet'ten namaz vakitlerine göre mola talebi
        Haberler Yaşam Bursa'da komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü