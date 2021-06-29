Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bebeği kucağında taşırken çekilen fotoğrafını paylaştığı Acil Tıp Teknisyeni Öznur Korkmaz konuştu

27 Haziran'da Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kadife köyünde yaşayan Merve ve Engin Kayalı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan 2 aylık Meliha Derinsu Kayalı'ya İlçe Devlet Hastanesi'nde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Meliha bebek daha iyi tedavisinin yapılabilmesi için Sivas'a sevk edildi.
Sevk işleminin hava ambulansı ile yapılmasına karar verildi. Sivas'tan Meliha bebek için ambulans helikopter havalandı. Meliha bebek helikopterle kent merkezine getirilerek Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı.
Meliha bebeğe ise helikopterde İl Hava Ambulansı Merkezi görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Öznur Korkmaz eşlik etti. Korkmaz ve bebek Meliha'nın kucakta fotoğrafını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada "Meliha bebeğe 13.20 civarında Sivas Koyulhisar Devlet Hastanesinde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Hava ambulansı Sivas'tan 13.40'ta kalktı, 14.08'de Koyulhisar'a ulaştı. Meliha 14.47'de Sivas Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Bu ekipten mutlusu var mı?" ifadelerini kullanarak paylaştı.