Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bebeği kucağında taşırken çekilen fotoğrafını paylaştığı Acil Tıp Teknisyeni Öznur Korkmaz konuştu

Bu bizim içimizden geliyor. Bebeğimizin durumunun son aldığımız bilgiye göre de çok iyi olduğunu öğrendik. Sayın Bakanımızın fotoğrafımı paylaştığını görünce çok mutlu oldum. Birçok yer paylaşmıştı ama bakanımızın bizi paylaşmasından sonra daha da çok mutlu oldum" dedi.