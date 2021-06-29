İş adamı Mert Sarıcı Nusret'e benzerliğiyle dikkat çekti



Genç yaşta Dubai'ye giderek, çok kısa sürede iş dünyasında adından söz ettiren Sarıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Sarıcı, dünyaca ünlü restoran işletmecisi ve internet fenomeni Nusret ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.



Amerika'nın Harvard Üniversitesi'nde lisans eğitimi tamamlamasının ardından, İnşaat ve Uluslararası İlişkiler alanlarında master programlarına katılan Mert Sarıcı, Dubai'ye giderek iş hayatını atıldı. Kısa sürede inşaat sektörünün popüler isimleri arasına giren Mert Sarıcı, Sarıcı Holding'i 2015 yılında kurdu.



GÖRENLER AYIRT EDEMİYOR

İş dünyasının basamaklarını hızla tırmanan Mert Sarıcı, ayrıca sosyal medyada da fit vücudu ve dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret ile olan benzerliğiyle fenomen haline geldi. Sarıcı'nın Nusret'le olan benzerliğini görenler adeta şaşkına dönüyor.





Sarıcı Holding'e bağlı şirketlerin iş dünyasında gösterdiği başarının baş mimarlarından olan ve halen aktif iş hayatına devam eden Mert Sarıcı, sosyal medyadaki hayran kitlesini artırmaya da ediyor.



Ayrıca koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Mert Sarıcı'nın Beşiktaş kulübünde Kongre Üyeliği de bulunuyor.