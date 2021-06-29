Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.06.2021 11:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 11:54
    ABONE OL

    Çitliyo çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çitliyo Mini Cooper 1. dönem çekiliş sonuçları ve kura isim listesi...

    Çitliyo Mini Cooper çekiliş sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Çekilişe katılan pek çok kişi sonuç hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Peyman – Çitliyo çitleyen kazanıyo kampanyası çekilişi sonucunda kazanan talihli araba ödülünün sahibi belli oldu. Peki, Çitliyo çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çitliyo Mini Cooper çekiliş sonuçlarına göre kim araba kazandı? Kura isim listesi belli oldu mu? İşte detaylar...

    Çitliyo Mini Cooper çekiliş sonuçları belli oldu mu?

    Çitliyo çekiliş sonuçları hakkında araştırmalar son günlerde artışa geçerken pek çok kişi detayları öğrenmek istiyor. Konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Çitliyo çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çitliyo Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura isim listesi duyuruldu mu? İşte merak edilenler...

    İşte çekiliş sonuçları listesi;

    ÇİTLİYO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    2021 Çitliyo Mini Cooper Çekilişi 1. Dönem Kazanan Talihlilerin İsimleri

    Mini Cooper Countryman Otomobil Kazanan Asil Talihli

        Bilgin Uysal / İstanbul / Şifre: 3NLHF4C7

        Mini Cooper Countryman Otomobil Kazanan Yedek Talihliler

        Birsen Kılıç / İstanbul / Şifre: 4TTJNF3C
        Yıldız Ergüt / İstanbul / Şifre: A7MNM9CT

        Katılım Sayısı: 397.875
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu yürüyen yalan makinesi
        Haberler Yaşam Çitliyo çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çitliyo Mini Cooper 1. dönem çekiliş sonuçları ve kura isim listesi...