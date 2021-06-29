Çitliyo çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çitliyo Mini Cooper 1. dönem çekiliş sonuçları ve kura isim listesi...

Çitliyo çekiliş sonuçları hakkında araştırmalar son günlerde artışa geçerken pek çok kişi detayları öğrenmek istiyor. Konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, Çitliyo çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çitliyo Mini Cooper çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura isim listesi duyuruldu mu? İşte merak edilenler...

İşte çekiliş sonuçları listesi;