İzmir'de Güneş Akovalı, biri kanser, diğeri ter bezleri rahatsızlığı olan iki oğlu için büyük bir mücadele veriyor

İzmir'de yaşayan 35 yaşındaki Güneş Akovalı, 2007'de doğan ilk bebeğini henüz 13 günlükken kaybetti. 2011 yılında Ayaz'ı, 2015 yılında da Rüzgar'ı dünyaya getirdi.

Kısa süre sonra Rüzgar'ın nadir görülen kistik fibrozis hastası olduğu belirlendi. 2018'de ise büyük oğlu Ayaz'ın kanser olduğu tespit edildi. Dünyası kararan Güneş anne; bir yandan Ayaz'ın tedavisi için mücadele verirken, bir yandan da Rüzgar'ın mutasyon ilaçlarının karşılanması için kampanyalar yürütüyor.

ANNENİN ZOR SEÇİMİ



Akovalı: "Bu hastalık 3 bin doğumda bir görüldüğü için herkesin bildiği bir hastalık değil. Sesimizi ne kadar duyurursak o kadar önemli. Mutasyon ilaçlarımızın karşılanması için kampanya düzenliyoruz. Şu anda hangi çocuğumla hastaneye yatacağım konusunda endişeliyim. Bazen biri hastanedeyken biri evde oluyor, aklım kalıyor. Anne olmayan kimse bilemez. Acaba ben hastanede diğer oğlumlayken diğeri ilaçlarını alıyor mu diye düşünüyorum."

TUZ YİYOR

Rüzgar tuz kaybettiği için günde iki çay kaşığı tuz yiyor. Tuzu ilaç gibi kullanıyor. Tuz tüketmediğinde halsizlik oluyor. Bu çocuklara 'tuzlu çocuk' deniyor.