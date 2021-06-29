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    • Yaşam
    • 29.06.2021 20:42
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    • 29.06.2021 20:44
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kamyonet ile TIR çarpıştı...

    Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde feci bir kaza meydana geldi. Kamyonet ile TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    AA
    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

    Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde feci bir kaza meydana geldi.

    Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.C'nin kullandığı 34 BGA 588 plakalı kamyonet, Sevindikli mevkisinde, önünde seyreden B.S. idaresindeki 06 PZF 01 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan ve yaralanan A.G. Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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