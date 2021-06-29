Heimlich manevrası nedir nasıl yapılır? Boğazına ekmek takılan 2 yaşındaki çocuğu lokanta sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, lokantada annesinin yedirdiği yemeği yutmaya çalıştığı esnada boğazına ekmek duran 2 yaşındaki Mina Ü. bir anda fenalaştı.
Müşterisinin hemen arka masasında hesap işlemi yapan lokanta sahibi Murat Altındal (30), durumu fark edince 2 yaşındaki çocuğu oturduğu pusetten çıkartan annesinin elinden aldı. Lokanta sahibi 'Heimlich' manevrası yöntemiyle çocuğa müdahale etti.
Küçük Mina, Heimlich manevrası yöntemiyle boğazına takılan ekmek çıkınca rahat bir nefes aldı. Lokantada yaşanan bu olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.