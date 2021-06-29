Heimlich manevrası nedir nasıl yapılır? Boğazına ekmek takılan 2 yaşındaki çocuğu lokanta sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Özellikle boğaza yabancı cisim, soluk borusuna yabancı cisim kaçma durumlarında uygulanan bir manevradır. Yapılan şey çocuk ve yetişkin gurupta farklı olabilir. Burada yapılan manevra çocuk gurubunda yapılmış bir manevra. Çocuklarda hafif oldukları için ters çevirip yapabiliyorsunuz, birazda ayaklardan kaldırıp yapabiliyorsunuz bu manevrayı. Ama yetişkin bir hastana yapılacak manevra karın boşluğu ile göğüs kafesi boşluğu arasına elinizi yumruk yapıp şu şekilde üzerinden yukarı doğru bastıracak şekilde, göğüs kafesine bastıracak şekilde 5 kez manevra yapma şeklindedir.