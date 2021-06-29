Dünyanın ilgisi Diyarbakır'da: Tayland safkan Pomeranian köpekleri artık orada

Tayland safkan Pomeranian köpekleri artık Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yetiştiriliyor. Lice ilçesinin girişinde kurulan çiftliğin adını duyanlar ilk başta ilgi göstermiyor. Ancak çiftlikle ilgili diğer detayları duyunca herkesin ilgisi buraya yöneliyor. Çiftliğin fikir babası Engin Zengin. İş ziyareti kapsamında Tayland'a giden Zengin, burada gördüğü Pomeranian'dan önce kendisi için satın aldı.

Köpeği çok sevdiğini söyleyen Zengin, kendi memleketinde de bir çiftlik kurma kararı aldı. Taylandlı bir üreticiyle anlaşan Zengin, üreticiyle birlikte Lice'ye geldi. Taylandlı üreticiden bir yıl eğitim alan Zengin, daha sonra kendi çiftliğini kurdu.