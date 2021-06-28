ABD'de çalışma ve yerleşme imkanı sunan Green Card ile ilgili başvurular her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Başvuruya dair detaylar ise başvuru yapmak isteyen binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Green Card 2022 başvuru tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor. Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler;