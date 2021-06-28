İcradan satılık araçlarla topladıkları 90 milyon liralık dolandırıcılık parasıyla çiftlik kuran şüpheliler tutuklandı

Çiftlikteki hayvanlara el konuldu. Diğer adreslerde yapılan aramada ise 107 bin 400 lira, 70 bin lira değerinde çek ve senet, 2 araç, 32 cep telefonu, 2 tabanca, 7 bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.