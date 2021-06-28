İcradan satılık araçlarla topladıkları 90 milyon liralık dolandırıcılık parasıyla çiftlik kuran şüpheliler tutuklandı

İstanbul'da şüpheliler, icra yoluyla satışa çıkarılan araçları piyasa değerinin yüzde 50 altında satın almak vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı. Mağdurların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüphelilerin 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira topladıklarını belirledi. 25 Haziran'da İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde'de 23 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, 29 mağdurdan topladıkları paralarla Beykoz'da lüks villa, Antalya'da ücretli beach, çeşitli şehirlerde kafe ve gayrimenkul almalarının yanı sıra Tokat'ta 275'i büyükbaş, 473'ü küçükbaş olmak üzere toplam 748 hayvanın bulunduğu çitlik açtıkları belirlendi.