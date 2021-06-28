15 yıldır geçmeyen karın ağrısına Türk hekimleri şifa buldu

"KALIN BAĞIRSAĞINDA KALINLAŞMA VARDI"

Yaptığı işlemle ilgili bilgi veren doktor, "Sami Bey bize geldiğinde karnında sürekli bir karın ağrısı yaşadığını, bunu 10-15 yıldır çektiğini ve sürekli çeşitli hastanelere gittiğini söyledi. Biz de hastamızı dinledik ve tetkiklerimizi yaptık. Tomografi çektik. Tomografide karının sol tarafında kalın bağırsağında bir kalınlaşma vardı. Kolonoskopi yaptık ve o bölgeye yetişemedik. Ameliyat için yeterli bir veri elde edemedik. Burada Sami Bey'in bir karar alması gerekiyordu. Sami Bey 'yeter ki bu ağrıdan beni kurtar' dedi. Kendisini ameliyat ettik. Kalın bağırsağındaki o kalınlaşmış yeri aldık. Patolojik sonuçları temiz geldi. Kanserle hiç bir alakası yok. Tamamen şifaya kavuştu. Şu anda yiyor, içiyor. Karın ağrıları yok" diye konuştu.