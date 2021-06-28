Son dakika: TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde midibüs devrildi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunanlar kendi çabalarıyla çıkarken kazada 4 işçi yaralandı.



Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.