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    • Yaşam
    • 29.06.2021 00:45
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    • 29.06.2021 01:14
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    Son dakika: TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde midibüs devrildi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

    Son dakika haberi... TEM Otoyolu, Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Midibüste bulunanlar kendi çabalarıyla çıkarken kazada 4 işçi yaralandı.

    TEM'i kilitleyen kaza!

    TEM Otoyolu, Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.



    Kaza, 00.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kargo çalışanlarının içinde bulunduğu 20 kişiyi taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

    Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunanlar kendi çabalarıyla çıkarken kazada 4 işçi yaralandı.

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.




    TEM'DE TRAFİK OLUŞTU
    Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen midibüs uzun süren çalışmaların sonucunda yoldan kaldırıldı.

    Yolun açılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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