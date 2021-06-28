Ankara'da park için geri manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki adamın feci sonu: Geriye bastonu kaldı

Ankara'da park için manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 C 62490 plakalı servis otobüsü, Sincan'da Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde yer alan kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yaptı.