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    • Yaşam
    • 28.06.2021 22:53
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    • 28.06.2021 22:59
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    Ankara'da park için geri manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki adamın feci sonu: Geriye bastonu kaldı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde park etmek için manevra yapan 06 C 62490 plakalı servis otobüsünün altında kalan 90 yaşındaki Hasan Uçar hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı. İşte o anlar...

    AA
    Geri giden otobüsün altında kalan yaşlı adam öldü

    Ankara'da park için manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 C 62490 plakalı servis otobüsü, Sincan'da Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde yer alan kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yaptı.




    Bu sırada sürücünün fark etmediği Hasan Uçar otobüsün altında kaldı. Aracın altında sürüklenen Uçar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.



    Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Uçar'ın cesedi morga kaldırıldı.

    Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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        Haberler Yaşam Ankara'da park için geri manevra yapan otobüsün altında kalan 90 yaşındaki adamın feci sonu: Geriye bastonu kaldı