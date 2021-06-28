İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın balkonu çöktü: Anne ve 3 çocuğu böyle ölümden döndü





"ÇOK SAĞLAM BİNAMIZ, DAHA YENİ TADİLAT YAPTIRDIK"

Balkonu çöken binanın altında iş yeri bulunan Remziye Yıldırım, "Oturuyorduk, birden bire sesle kendimizi dışarı attık. Bir çökme oldu hiçbir şey anlamadık. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. İş yerim var ayakkabıcıyım. Maalesef yaşadık bu olayı da, Allah korudu başka bir şey diyemiyorum. Çok sağlam binamız, daha yeni tadilat yaptırdık" dedi.



Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.