Muğla’da 6 kez yumurtlayan horoz herkesi şaşkına devirdi (Yaşam haberleri)

Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi. Horozu şimdiye kadar 6 kez yumurtlayan Akar şunları söyledi: "Yumurta çok küçük ve sarı kısmı yok. Geleneksel bilgilere göre oldukça da pahalı bir yumurta. Hatta milyon dolar ettiği bile söyleniyor."