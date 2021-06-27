Muğla’da 6 kez yumurtlayan horoz herkesi şaşkına devirdi (Yaşam haberleri)

Muğla Bodrum'da Adnan Akar kümes hayvanlarını şifalı bitki kökleri ve tohumlara besledi. Tavuklara gün aşırı farklı bitkiler verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde kümese girdiğinde çok küçük bir yumurta tespit etti!
Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi. Horozu şimdiye kadar 6 kez yumurtlayan Akar şunları söyledi: "Yumurta çok küçük ve sarı kısmı yok. Geleneksel bilgilere göre oldukça da pahalı bir yumurta. Hatta milyon dolar ettiği bile söyleniyor."
KAFADAN MUCİZE
Ankara'da Gizemnur Yılmaz (16), trafik kazası geçirdi. Kafatasının bir bölümünü kaybetti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde titanyumdan üretilen yapay kafatası nakledildi. Böylece hem sağlığına hem de çok özlediği sosyal hayatına yeniden kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan Tehli, "Gizemnur tamamen sağlığına kavuştu. Yerleştirdiğimiz titanyum, kendi kafatasından daha da sağlam. Kafasını çarpmaktan korkmasına artık gerek yok" diye konuştu.