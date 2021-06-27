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    Muğla’da 6 kez yumurtlayan horoz herkesi şaşkına devirdi (Yaşam haberleri)

    Muğla Bodrum'da Adnan Akar kümes hayvanlarını şifalı bitki kökleri ve tohumlara besledi. Tavuklara gün aşırı farklı bitkiler verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde kümese girdiğinde çok küçük bir yumurta tespit etti! Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi.

    Horoz yumurtladı!

    Muğla Bodrum'da Adnan Akar kümes hayvanlarını şifalı bitki kökleri ve tohumlara besledi. Tavuklara gün aşırı farklı bitkiler verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde kümese girdiğinde çok küçük bir yumurta tespit etti!

    Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi. Horozu şimdiye kadar 6 kez yumurtlayan Akar şunları söyledi: "Yumurta çok küçük ve sarı kısmı yok. Geleneksel bilgilere göre oldukça da pahalı bir yumurta. Hatta milyon dolar ettiği bile söyleniyor."

    KAFADAN MUCİZE
    Ankara'da Gizemnur Yılmaz (16),     trafik kazası geçirdi. Kafatasının bir bölümünü kaybetti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde titanyumdan üretilen yapay kafatası nakledildi. Böylece hem sağlığına hem de çok özlediği sosyal hayatına yeniden kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan Tehli, "Gizemnur tamamen sağlığına kavuştu. Yerleştirdiğimiz titanyum, kendi kafatasından daha da sağlam. Kafasını çarpmaktan korkmasına artık gerek yok" diye konuştu.

        SAKLA SAMANI
        Hırsızlar         şimdi de samanlara dadandı. Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle saman fiyatları arttı. Geçen yıl 20 kilogramlık bir saman balyası 10-12 TL'den satılırken bu yıl tam 25 TL'ye çıktı. Samandaki fiyat artışı hırsızların da dikkatinden kaçmadı. Çal İlçesi'nde 35 balya samanı çalmak isteyen hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Zanlılar tutuklandı.

        FAİLİ MEÇHUL
        Antalya'da         3.5 yaşındaki Yağız Çetin, annesiyle gittikleri akrabalarının evinin önünde bir köpeği sevmek istedi. Birden canavarlaşan kurt köpeği, çocuğa saldırdı ve yüzünden yaraladı.

        Anne Mediha Nur Çetin, küçük yavrusunu, köpeğin dişleri arasından güçlükle aldı. Hastaneye kaldırılan Yağız'ın yaralarına, 50 dikiş atıldı. Olay sonrası Çetin ailesi, apartmanın alt katında dükkanı bulunan köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Köpeğin alınmasını istedi. Ancak görevliler köpeği bulamadı. Çetin ailesi, "Oğlumuz şans eseri yaşıyor. Hala travmayı atlatmış değil. Ancak oğlumuzu bu hale getiren köpek ise kayıp. Büyük ihtimalle başka bir yere sakladılar" dedi.

            PATPAT CAN ALDI
            Burdur'da             'patpat' adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 2 metrelik yükseklikten devrildi. Korkunç kazada aracı kullanan Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) yaşamını yitirdi. Aynı kazada Ahmet Uca'nın diğer kızı Zeynep (11) ise yaralandı.

            SELAKET!
            Tekirdağ'da önceki gün bastıran sağanak, sele dönüştü. Mustafa Aslan (13) ve Burak Önder (8), beton büzde yaklaşık 500 metre sürüklendi. Gençler, büzlerin dere yatağına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Acılı aile ve yakınları ise yasa boğuldu. Beton büzlerin sadece demir mazgalla kapatıldığı öğrenildi.

            ALTERNATİF TIP!
            Elazığ'da bel ağrıları nedeniyle hastaneye giden hastanın beline delik açılıp derinin altından çamaşır ipi geçirildiği anlaşıldı. Alternatif tıpa başvurduğunu söyleyen kişide enfeksiyon geliştiği ortaya çıktı. Hastanın tedavisine başlandı.

                173 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 173 milyon 676 bin 171 lira devretti. 5 bilen 4 kişi, 142 bin 813'er lira, 4 bilenler bin 866'şar lira, 3 bilenler 105'er lira, 2 bilenler ise 10 lira 55'er kuruş alacak.

                ZEHİRE KİLİT
                İstanbul'da                 Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık bıraktığı belirlenen fabrikaya 96 bin 561 lira ceza kesildi. Deredeki renkli atıksudan parmak izi analizi için numuneler alındı. Dereye atık suyla birlikte kimyasal madde bıraktığı belirlenen fabrika cezalandırıldı.

                RÖGARDA DEFİNE
                İstanbul'un                 Arnavutköy ilçesinde belediye işçileri bakım için rögar kapağını açtı. Ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metre tünel kazıldığını gördü. İSKİ ekipleri tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünülen kazı malzemeleri buldu. Polis ekipleri, definecileri yakalamak için çalışma başlattı.

                    İŞTE FEDAKARLIK
                    Elazığ'da                     yaşayan 23 yıllık hemşire Eda Meral kısa süre önce rahatsızlandı. Pankreas başı tümörü hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Ameliyat sonrası idari izine ayrılan Eda Meral, görevinden uzak kalamadı. Tedavisi sürdüğü halde, ocak ayından itibaren aşılama çalışmalarına katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki günkü paylaşımında fedakar sağlıkçı için "Eda hemşire tedavisi halen devam eden bir rahatsızlığı olduğu halde görevinin başında" ifadesini kullandı. Hemşire Meral, "Ben işimi çok seviyorum. İdari iznimi bile bile kullanmayıp yarıda kesip geldim" diyerek duygularını anlattı.


                    BODRUM DEĞİL VAN
                    Van Gölü'nün Edremit kıyılarında hizmet vermeye başlayan aquaparklar vatandaşlarla dolup taşarken, oluşan görüntüler ise Ege kıyılarını aratmadı. Dev kaydıraklarda kayan vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. İşletmeciler, "Bu sene hazırlıklarımızı daha iyi yaparak hizmet vermeye başladık. Burayı görenler, Van'ın geliştiğini de fark edebiliyor. Ege ve Marmara'yı aratmıyoruz" diyor.

                    KISKANDI DÖVDÜ ÖLDÜ
                    Cihangir'deki evinin balkonundan düşüp ölen pilot Kutay Bayraktar'ın kız arkadaşı Burcu D, konuştu: Telefonumu zorla alıp 'Aldatıyorsun' diye dövdü. Sabaha karşı kaçtım. Öldüğünü de sonradan öğrendim.
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                    Haberler Yaşam Muğla’da 6 kez yumurtlayan horoz herkesi şaşkına devirdi (Yaşam haberleri)