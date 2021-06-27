Büyüyen alevlerin evine ulaşmadan söndürülmesi için ezan okudu

Edinilen bilgiye göre; saat 14.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, arazinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken; yangın kentin birçok noktasından gözüktü.