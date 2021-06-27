Büyüyen alevlerin evine ulaşmadan söndürülmesi için ezan okudu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek kent merkezine yakın alana doğru yaklaşmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı yangına müdahalede güçlük çekti. O esnada alevlerin evlerine doğru yaklaştığını gören bir vatandaş yangının evine ulaşmaması için elini kulağına koyup ezan okudu.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Denizli'de dağlık ve engebeli arazide başlayan orman yangını, havadan ve karadan devam eden 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 3 ilden takviye helikopter sevk edilen yangında, ilk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alan küle döndü.
Edinilen bilgiye göre; saat 14.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, arazinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken; yangın kentin birçok noktasından gözüktü.