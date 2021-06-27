Bizimkiler'de Sarhoş Cemil karakterini oynayan tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

"SARHOŞ CEMİL" KARAKTERİYLE İLE KARİYENİN ZİRVESİNE ULAŞTI