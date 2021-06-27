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    • Yaşam
    • 27.06.2021 19:27
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    • 27.06.2021 19:59
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    Bizimkiler'de Sarhoş Cemil karakterini oynayan tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi

    Türkiye televizyonlarına damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, hayatını kaybetti. Haberin detayları...

    DHA
    Bizimkiler'in Sarhoş Cemil'i öldü

    Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

    Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

    Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

    UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

        İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

        "SARHOŞ CEMİL" KARAKTERİYLE İLE KARİYENİN ZİRVESİNE ULAŞTI

        Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

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        Haberler Yaşam Bizimkiler'de Sarhoş Cemil karakterini oynayan tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi