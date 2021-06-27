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    • Yaşam
    • 27.06.2021 21:09
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    • 27.06.2021 21:11
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    İstanbul Beykoz'da korkutan yangın!

    Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz'da 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın sonucu evde de maddi hasar oluştu.

    İstanbul Beykoz'da korkutan yangın!

    Beykoz'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

    Yangın itfaiye ve çevre sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    Beykoz'un Orta Çeşme Mahallesi Uluç Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çevre sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım etti.

    Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

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