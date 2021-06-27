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    • Yaşam
    • 27.06.2021 23:25
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    • 27.06.2021 23:28
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    Bingöl'de yaylada hastalanan kişi, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı

    Bingöl'ün Kığı ilçesinde yaylada rahatsızlanan kişi, hastanın kara yoluyla götürülmesinin zor olması nedeniyle ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye götürüldü. Haberin detayları...

    AA
    Ambulans helikopter Türkiye'nin her yerinde

    Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Bilice Yaylası'nda ikamet eden 62 yaşındaki bir kişi, göğüs ağrısı ve sol kol uyuşukluğu şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

    Bölgeye giden sağlık ekipleri, yürüyerek hastanın evine ulaştı.

    İlk müdahaleyi yapan ekipler, hastanın kara yoluyla götürülmesinin zor olması nedeniyle ambulans helikopter talebinde bulundu.

    Erzurum'dan havalanan 112 Hava Ambulansı bölgeye gelerek hastayı Erzurum Şehir Hastanesine sevk etti.

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    Haberler Yaşam Bingöl'de yaylada hastalanan kişi, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı