Denizi kirletme tartışması hastanede bitti! Kendisini dövenlerin falçatayla boğazını kesti

Polis, Bekir S.'nin olay sırasında kullandığı falçatayı önce çadırı ve çantasında aradı ancak bulamadı. Ekiplerin çadır ve çadırın bulunduğu bölgede yaptığı arama da sonuç vermedi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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