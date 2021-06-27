Tüpün hortumunu kesip canına kıymak istedi! Büyük patlama sonrası 5 kişi yaralandı

Evdeki patlamanın etkisiyle savrulan camlar ve demirler, o sırada sokakta bulunan aynı aileye mensup Çağlar Ç.(45), Rüzgar Ç. (5), Ada Ç. (9) ve Elisa Ç.'ye (7) isabet etti. Yaralılar kendi imkanlarıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, sağlık ekiplerinin müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen Barış A. da sağlık ekipleri tarafından ambulansla aynı hastaneye gönderildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.





"BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"