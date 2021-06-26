Sınavdaki çocuğa okunacak Kalem duası sözleri! Anne - babalar için çocuğa okunabilecek sınav duası!

Sınavdaki çocuğa okunacak Kalem duası sözleri! Sınavdaki çocuğa okunacak dualar arama motorlarında sorgulanıyor. Anne babaların sınav kapısındaki meraklı bekleyişi sürüyor. Ebeveynler çocuklarının sınavda başarılı olmasını isterken, çocuklara okunacak sınav duaları da araştırılıyor.
KALEM SURESİ FAZİLETLERİ
Hasan-ı Basrî nazara karşı bu âyetin okunmasını tavsiye etmiştir (Zemahşerî, IV, 148; Fahreddin er-Râzî, XXX, 100). Sûre Kur'an'ın insanlar için bir uyarı olduğunu ifade eden âyetle sona erer. Bazı tefsirlerde Hz. Peygamber'den nakledilen, "Kalem sûresini okuyan kişiye Allah ahlâkını güzelleştirdiği kimselerin sevabını verir" (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 148) meâlindeki hadisin sahih olmadığı belirtilmektedir.
Ayrıca zihin açıklığı için, nazardan korunmak ve sınavda başarı sağlamak için okunması tavsiye edilmektedir.
Kalem Suresi Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.
2 - Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.
3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.
4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.
6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.
7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.
8 - O halde, yalanlayıcılara itaat etme.
9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.
10 - Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,
11 - Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,
12 - Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,
13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,
14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).
15 - Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.