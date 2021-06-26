Bursa'da kontrolden çıkan otomobil enerji nakil hattı beton diğerine çarptı! 3 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı

Emine Tipi ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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