Dünyada sayısı 700'e Türkiye'de 100'e kadar düşen Akdeniz fokları Mersin'de görüntülendi

Kızılötesi fotokapanları kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kameralar yaklaşık 1 sene kadar mağarada kalabiliyor. Bu şekilde popülasyonlardaki dalgalanmaları izleyebiliyoruz. Nadir olduğu için insanların çok sık görme ihtimali olmayan bu tür bizim için biyolojik bir miras. Arkeolojik sahalar ülkemiz için ne kadar önemliyse biyoçeşitlilik bakımından da bu tür çok önemli, sembol bir tür" diye konuştu.