Merdivenaltı tedavi öldürecekti! Beline iki delik açıp ip geçirdiler

"KİRAZ SAPI DAHİ ÖLDÜREBİLİR"

Geleneksel, bütünleyici tıbbın çok ciddi bir konu olduğunu ve doktor olmayan kimseye bırakılmaması gerektiğini ifade eden Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci ise kontrolsüz kullanıldığında kiraz sapının dahi öldürebildiğini ifade etti. Terekeci, şunları söyledi: "Geleneksel tıp yüzlerce yıldır denenmiş, hakkında yeterli bilimsel makale olmasa dahi tıp dünyası tarafından kabullenilmiş bir tedavi yöntemi olması gerekiyor. Örneğin hacamat, biorezonans, homeopati kullanılıyor ve üniversitelerde bunlar ile ilgili bölümler var. Ancak belden ip geçirme, çekme gibi hiçbir altyapısı olmayan şeyler insanların hayatına dahi mal oluyor. Kiraz sapından ölen insanlar bile var. Kontrolsüz şekilde tüketildiğinde kiraz sapı dahi pıhtılaşma bozukluğu, karaciğer hasarına yol açabilir. Mesela bu örnekte hastanın ankilozan spondiliti varsa bu bir bağışıklık sistemi hastalığıdır ve uygulanan yöntemin fayda getirme ihtimali zaten yok. İlerleyen dönemlerde daha ciddi problem de yaşayabilir. Geleneksel, bütünleyici tıp sadece bu konuda eğitim almış hekimler tarafından uygulanmalıdır. Hastalara fitoterapide bir öneride bulunurken bitkilerin içindeki etken maddenin belli bir oranda olması lazım. Ancak bu aktardan alınan her bitkide aynı değildir. O nedenle bu iş aktarlara bırakılamayacak kadar ciddidir. Bir portakalın içinde ortalama kaç mg C vitamini var bunu biliyoruz. Ancak bitkilerin nerede yetiştiği, hangi dönemde toplandığı içindeki etken maddeyi değiştirebiliyor. Bu yüzden güvendiğimiz, standardize edilmiş takviyeler önermek zorundayız."